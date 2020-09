Depuis l'ouverture progressive des plages jusqu'au 31 août, 23 millions d'estivants ont été enregistrés, tandis que plus de 234 000 réservations, ont été au niveau des hôtels avant d'atteindre d'ici au 30 septembre, plus de 586 000 réservations. Petite consolation pour les professionnels du tourisme, grandes victimes du coronavirus. Il reste que l'espoir existe toujours et l'on apprend que la cadence de réfection des établissements touristiques publics est en nette amélioration après le grand retard accusé dans la réhabilitation. Ces hôtels seront opérationnels à la fin de cette année. Un peu en retard, même si la crise sanitaire a permis aux responsables de ces retards de mettre la poussière sous le tapis.