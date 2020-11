Les services techniques spécialisés de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) ont enregistré plus de 50 000 téléchargements de l'application «Allo Chorta» depuis son lancement sur les smartphones. «Cette application permet aux citoyens d'interagir en temps réel et de participer aux opérations sécuritaires, grâce aux avantages qu'elle renferme, dont l'envoi de photos et de vidéos des événements ou de faits aux services de la Sécurité nationale en temps réel afin de prendre les mesures appropriées dans des délais record, y compris des signalements d'infractions et de délits, voire des crimes portant atteinte à la sécurité des citoyens et à leurs biens», a précisé la Dgsn.

Cette application offre également «des services de sécurité permettant la promotion du service public au profit du citoyen», a ajouté la même source, soulignant qu'elle intervenait «en complément des canaux de communication déjà mis à disposition des citoyens par la Sûreté nationale, à l'instar du site Web, Twitter et Facebook de la Sécurité nationale, pour signaler tout crime en un temps record, ce qui permet aux services de la police d'intervenir efficacement».