Les maladies chroniques sont à l'origine de près de 57% des décès en Algérie, dont 66% sont âgés de 30 à 69 ans, a révélé la professeur Soraya Belamri, responsable du service des causes médicales de décès à l'Institut national de santé publique (Insp).

«Les données des fichiers nationaux de l'Insp font ressortir que les maladies cardio-vasculaires, les tumeurs, les maladies respiratoires et endocriniennes sont les principales causes de décès en Algérie avec des taux respectifs de 22%, 13%, 6% et 4,5%», a précisé Soraya Belamri dans son intervention à l'occasion du lancement par le ministre de la Santé du «Plan national Infarctus Algérie».