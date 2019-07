L’Etablissement public de la wilaya d’Alger « Cegital », spécialisé dans le recyclage et le traitement de déchets ménagers, a enregistré la collecte de 518 000 tonnes de déchets ménagers et près de 88 tonnes de pain durant le premier semestre 2019 à Alger, a indiqué, le chargé de l’information de cet établissement, Ounissi Yacine. L’établissement Cegital a traité, durant le premier semestre 2019 (janvier-juin), près de 518.000 tonnes de déchets ménagers collectés par les établissements Extranet et Netcom. La moyenne quotidienne des déchets collectés à travers les différentes communes d’Alger s’elève à 3.000 tonnes/jour qui sont traitées au centre d’enfouissement technique de Hamici (Zéralda). Près de 87,740 tonnes de pain ont été collectées durant le premier semestre de l’année en cours, traitées au niveau du CET de Hamici dans la commune de Mahalma (Zéralda). Durant la même période, les opérations de tri ont permis la récupération de 136 tonnes de carton et de papier, 515 tonnes de plastique, 9,63 tonnes d’aluminium et 37 tonnes de verre collectées à travers 57 communes de la capitale.