Quelque 63.316 migrants sont rentrés chez eux grâce aux programmes «Le retour volontaire assisté et la réintégration (Avrr)», a annoncé vendredi dernier à Genève, le porte-parole de l’Organisation internationale pour les migrations, lors d’une conférence de presse. L’Avrr est un élément indispensable d’une approche globale de la gestion des migrations visant à assurer le retour et la réinsertion des migrants qui ne peuvent ou ne veulent pas rester dans les pays d’accueil et qui souhaitent retourner volontairement dans leur pays et régions d’origine. La mise en œuvre réussie des programmes Avrr nécessite la coopération et la participation d’un large éventail d’acteurs, y compris les migrants, la société civile et les gouvernements des pays et régions d’accueil, ainsi que des pays et régions d’origine. En 2018, 65 bureaux de l’OIM dans les pays et régions d’accueil ou de transit ont fourni des services de conseil liés à la réintégration à 18.274 bénéficiaires avant leur départ.