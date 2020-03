L’impact du virus « corona » sur l’activité commerciale, a été presque immédiat, en Algérie, ou plus de 600 opérateurs économiques, implantés dans les wilayas d’El Eulma, Sétif, Oran et Alger, ont annulé leurs opérations d’approvisionnement en matière première en provenance de Chine. Dans ce sens, El Hadj Tahar Boulenouar, président de l’Union nationale des commerçants explique, que pour l’instant, il n’y a pas lieu de s’alarmer, puisque les matières et les produits commercialisés proviennent des stocks de l’année dernière, tels que l’électroménager, les articles scolaires et les vêtements, indiquant que les commerçants envisagent de se tourner vers d’autres pays pour leurs approvisionnements, même si cela doit coûter plus cher, comme la Turquie, l’Espagne et la France.