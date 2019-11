Des voitures de trains plus confortables de type Coradia remplaceront les voitures des trains classiques sur la ligne Alger-Béjaïa à partir d’aujourd’hui, a indiqué dans un communiqué la Société nationale de transport ferroviaire (Sntf). Le remplacement des voitures actuelles (trains 11 et 16) reliant Alger et Béjaïa par un autorail de type Coradia intervient dans le cadre de la stratégie de la Sntf visant l’amélioration de la qualité du transport, fait savoir la même source. Selon la Sntf, «ce type de matériel offre toutes les commodités de confort nécessaires aux voyageurs» telles le conditionnement, le système d’information et la fermeture automatique des portières. De plus, «un espace de restauration est disponible et une gratuité, dans la mesure du possible, est fournie» à travers un service de lecture et un petit-déjeuner, ajoute le communiqué.