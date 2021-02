Dans une note adressée aux directeurs des établissements de l'Enseignement supérieur, le ministère de tutelle souligne que « vu le nombre élevé de demandes adressées aux différents établissements pour l'obtention d'un nouveau diplôme universitaire, soit après la fin du premier cursus et l'expiration du délai de 5 ans ou après obtention d'un nouveau baccalauréat, et dans le but de mieux gérer cette opération dans les meilleures conditions, les candidats désireux se réinscrire dans une université algérienne, doivent s'adresser au service de la formation continue. Et cela à compter de l'année universitaire 2020-2021». De ce fait, il ne sera plus possible d'obtenir un deuxième diplôme universitaire en suivant un programme régulier, même avec l'obtention d'un nouveau bac.