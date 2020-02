Les participants à la 4ème rencontre d’étude sur « les vertus thérapeutiques des poissons d’eau douce », organisée à Constantine, ont appelé à développer l’aquaculture médicale en tant que nouveau créneau d’investissement. Les participants aux travaux de cette rencontre nationale organisée à la circonscription administrative Ali-Mendjeli sous le thème « Poisson docteur, vertus thérapeutiques et créneau d’investissement », ont souligné l’importance de promouvoir cette discipline. Le vétérinaire Salah Eddine Oudayniya a évoqué les effets thérapeutiques de la peau du Tilapia dans le traitement des grands brûlés, expliquant que la peau de ce poisson est plus résistante que la peau humaine, de même que son degré d’humidité, et contient une grande quantité de collagène de type 1 et 3, une protéine indispensable à la cicatrisation. Asma Keroussi , médecin vétérinaire, a axé son intervention sur un inventaire de quelques poissons à effet thérapeutique vivant essentiellement en Thaïlande, Birmanie, Jordanie, Turquie, Allemagne et Chine, et a détaillé les caractéristiques de chaque espèce dont les vertus exfoliantes sont indéniables dans le traitement des lésions cutanées.