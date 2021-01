Une enquête de la BBC a révélé que sur les 55 pays et territoires africains étudiés, seuls huit:- l'Égypte, l'Afrique du Sud et la Tunisie, l'Algérie et les îles du Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe, les Seychelles et Maurice - disposent de systèmes d'enregistrement des décès adéquats et fonctionnels, obligatoires et universels. Ainsi, pour aider les vivants, il faut compter les morts. Dans le sillage de l'épidémie d'Ebola et maintenant de Covid-19, avoir une image précise de qui meurt, de quoi et où - est crucial lorsqu'il s'agit d'allouer des ressources et des fonds pour les services vitaux. Dans le sillage de l'épidémie d'Ebola et maintenant de Covid-19, avoir une image précise de qui meurt, de quoi et où - est crucial lorsqu'il s'agit d'allouer des ressources et des fonds pour les services vitaux. Le manque de données empêche de fonder les décisions gouvernementales, lorsqu'il s'agit de fournir des éléments de base, tels que les soins de santé maternelle et de prévention des maladies.