Nombre d'éditeurs, d'auteurs et de critiques sont unanimes à dire que l'écriture littéraire pour enfants en Algérie souffre d'un désintérêt et d'une faible présence, en raison de la médiocrité de la publication locale, de la dominance des contenus étrangers et du désintérêt des autorités concernées, sachant que ce genre de littérature avait connu sa période dorée dans les années 70 et 80. «Une grande partie des auteurs et écrivains s'intéresse davantage aux questions religieuses, conférant à leurs écrits une espèce d'ennui et de monotonie», d'autant que l'enfant «est intelligent, aime la nouveauté et la variété et déteste la monotonie», a expliqué une écrivaine, ajoutant que les contes universels très répandus «ne sont pas adaptés à l'enfant algérien, car ne respectant ni son milieu ni ses valeurs sociales et religieuses».