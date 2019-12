Plus de 370 000 employés exerçant dans le cadre des contrats de pré-emploi seront intégrés, en plusieurs étapes, au sein des administrations publiques, a fait savoir, jeudi, le ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil. S’exprimant lors d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée à la présentation du projet de loi relatif au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi, Khouil a indiqué que le Premier ministre «a donné des instructions pour la prise en charge de cette catégorie dans le cadre d’une approche globale entre la fonction publique et le secteur économique devant être couronnée par la titularisation de façon progressive de 374.304 employés de pré-emploi dans les administrations publiques».