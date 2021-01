L'Association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger (Asepa) a décidé d'organiser le premier congrès estudiantin en Algérie, ce 14 janvier et jusqu'au 16 du mois en cours, sur la plateforme Zoom, avec comme thématique «l'étudiant en pharmacie face à l'actualité pharmaceutique». À cette louable initiative qui sera parrainée par le ministère de l'Industrie pharmaceutique, seront conviés des intervenants locaux et internationaux ainsi que des chefs de département de pharmacie des différentes Facultés de médecine d'Algérie. Les trois jours du congrès se verront riches en conférences, webinaires et ateliers variés destinés aux professionnels, mais aussi au grand public par une vulgarisation du contenu. L'Asepa a pour objectif de mettre en exergue le rôle et l'importance de la pharmacie à l'ombre de cette pandémie mondiale tout en faisant le point sur l'actualité médicale et pharmaceutique.