La Chine continue d'accumuler les succès spatiaux, avec la mise en service, mardi dernier, d'un nouveau lanceur de puissance moyenne, potentiellement réutilisable. Un nouveau lanceur de puissance moyenne a été inauguré, mardi matin, à l'occasion du 102e lancement orbital réussi de l'année (et le 34e, depuis la Chine): le Longue Marche 8, développé par l'Académie chinoise de technologie des lanceurs (Calt). Le Longue Marche 8 est destiné à remplacer les Longue Marche 2 et 3, développés au début du programme spatial chinois. D'une hauteur de 50,3 m, d'un diamètre de 3,5 m et d'une masse de 356 t au décollage, le LM 8 est composé de deux étages (kérosène/oxygène liquide pour le premier étage, dérivé du LM 7, et hydrogène/oxygène liquides pour le se-cond, dérivé du LM 3B), ainsi que de deux propulseurs d'appoint à propergol solide. Il peut ainsi placer 7,6 t sur orbite basse, 4,5 t sur orbite héliosynchrone (à 700 km d'altitude) ou 2,5 t sur orbite de transfert géostationnaire. Le décollage du LM 8 est intervenu le 22 décembre, à 4 h 37 locales, sous un ciel particulièrement couvert. Une version LM 8R permettant la récupération du premier étage pourrait entrer en service à l'horizon 2025.