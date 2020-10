Merck, acteur majeur dans le domaine des sciences et des technologies, consolide son engagement auprès des patients souffrant de troubles de la fertilité en organisant un webinaire grand public autour du thème

«Tout savoir sur l'infertilité» sous le haut patronage du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et en collaboration avec la Société algérienne de la médecine de la reproduction (Samere) et l'Association algérienne pour la planification familiale. Ce webinaire grand public, qui est une première en Algérie, s'inscrit dans le cadre du renforcement des efforts des autorités de santé sur la prise en charge de l'infertilité. Récemment reconnue par l'Organisation mondiale de la santé en tant que maladie, l'infertilité représente, aujourd'hui, un réel fardeau aussi bien pour les couples, que pour la société. Elle constitue l'un des défis majeurs pour les couples, non seulement et au sein du couple- même, mais également au regard de la société avec souvent la pression sociale qui en découle.