Le tribunal du délit près la cour de Constantine a décidé, mardi dernier, de mettre en accusation une plaignante après avoir constaté que les agissements de cette dernière ont été derrière la propagation du Covid-19. La plaignante s'était présentée devant le juge pour accuser une de ses belles-soeurs d'avoir volé son or et celui de ses soeurs lors du mariage de sa fille qu'elle avait organisé dans sa demeure, une villa dans la commune d'El Khroub. La mise en cause qui avait été sollicitée pour garder la clé de la chambre où a été rangé l'ensemble des bijoux, a nié les accusations. Cependant, les témoins qui ont vu cette dernière sortir de la pièce n'ont pas pu se présenter devant le juge ayant contracté le coronavirus durant la fête. Ce qui a décidé le procureur à requérir une peine de 3 ans ferme à l'encontre de la prévenue, mais il a aussi demandé 3 mois de prison à l'encontre de la plaignante pour avoir transgressé l'interdiction de la célébration de mariage et avoir causé donc la propagation du virus!