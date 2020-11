Huawei Télécommunications Algérie (HTA), en partenariat avec la start-up sociale «Kiddy Sorties», ont organisé, à l'occasion de la rentrée scolaire, un premier concours de dessin pour les enfants dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. «Kiddy Huawei dit Technologies», ce concours vise à développer la créativité chez les enfants et à contribuer, par-là même, au développement de leurs capacités à imaginer et exprimer leurs merveilleux mondes des technologies de l'information et de la communication. Cette 1ère édition a enregistré la participation de plus de

60 enfants âgés de 5 à 14 ans qui ont exprimé leur imagination du merveilleux monde des technologies, à travers des dessins très créatifs. Et, pour participer au concours «Kiddy Huawei dit technologies», les parents des enfants participant à ce concours transmettaient, à travers un formulaire en ligne, la photo du dessin de leur enfant. Ils pouvaient augmenter leur chance de faire partie des trois heureux gagnants de la tablette Huawei 8 pouces, en partageant le dessin de leur enfant, sur la page Facebook: «Kiddy Sorties», pour collecter le maximum de votes de la part de leurs réseaux.