Une journée d’étude sera organisée, aujourd’hui au chantier naval d’Azeffoun à l’occasion de la première opération d’exportation de bateaux de pêche vers la Mauritanie. Elle se déroulera en présence de l’ambassadeur de Mauritanie en Algérie, des ministres en charge des départements concernés et des autorités locales. Cette opération concerne l’exportation de bateaux de pêche de 14 mètres de longueur pour 3,76 mètres de largeur dotés d’une vitesse de 16 nœuds. Cette opération d’exportation est le fruit d’une politique de rapprochement économique avec la Mauritanie, après l’ouverture du poste-frontière de Tindouf. Depuis, plusieurs opérations d’exportation de divers produits algériens vers la Mauritanie ont été effectuées. On parle également d’importation de poisson mauritanien, dont on dit que le rapport qualité/prix est excellent.