Une cinquantaine d’étudiants de différentes régions du pays ont été admis à suivre un parcours de licence dans la nouvelle spécialité nationale « technologie de l’automobile », lancée cette année à l’université des sciences et de la technologie d’Oran (Usto-MB). Il s’agit d’un nouveau parcours débouchant sur une licence professionnelle, validée à la fin de l’année dernière par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au profit des nouveaux bacheliers. Cette spécialité sera ainsi dispensée à une cinquantaine de bacheliers qui formeront la première promotion à l’Usto-MB, en partenariat avec plusieurs entreprises du secteur industriel. Deux autres spécialités sont en cours de préparation au niveau de cet établissement universitaire, à savoir, «la gestion des chaînes de production» et « la maintenance ».