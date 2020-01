Un groupe de photographes ornithologues, rencontrés, hier, à Batna ont affirmé avoir observé, pour la première fois en Algérie, le « chanteur d’Afrique » ou Serin à croupion blanc sur un site de la région de Tamanrasset. C’est là « une nouvelle observation en Algérie et dans toute la région biogéographique du Paléarctique occidentale (PO) de cette espèce de passereau (serinus leucopygius) endémique de l’Afrique Centrale subsaharienne », soutient Aymene Boulaouad, enseignant d’ornithologie à l’université El-Bachir El-Ibrahim de Bordj Bou Arréridj. Il assure que cette espèce n’est mentionnée dans aucune des listes répertoriant les oiseaux d’Algérie et ni du PO. « D’autres sorties sont prévues vers le site de la découverte pour vérifier si la présence de ce passereau, qui mesure à peine 12 centimètres de taille et 10 grammes de poids est naturelle, accidentelle ou du fait de l’homme », ajoute le même universitaire qui précise que l’observation a montré la présence de plusieurs individus et même d’un couple qui niche nourrissant ses oisillons. Selon Mourad Harzallah, photographe naturaliste, cette « méga-rareté » a été observée à une vingtaine de kilomètres de la ville de Tamanrasset.