Dans cette période difficile que vit le monde, un nouveau regard sur l'humanité s'impose.

C'est ce que nous fait vivre le jeune et talentueux écrivain, Samy Assad, à travers son essai philosophique Premières pérégrinations.

Tout au long des 243 pages de ce livre, qui porte le sous-titre très évocateur de «L'apnée de l'homme véritable dans un monde énergivore», le lecteur est plongé dans un monde propre à l'auteur où «la nature profonde de l'être humain est par essence la survie».

Une immersion dans «le point Némo» où sont abordés de façon très originale des sujets, partant de questions existentielles et morales à des thématiques sociétales. Un livre à lire et à relire sans retenir son...souffle.