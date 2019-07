Un total de 257 926 bacheliers ont procédé aux préinscriptions au titre de l’année universitaire 2019-2020, depuis le lancement, lundi dernier, de l’étape d’introduction de voeux, soit un taux de 94,96 % du nombre total de bacheliers s’élevant à 271 623, a indiqué jeudi le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans le cadre de l’étape de confirmation définitive des vœux qui a débuté ce jeudi et doit se poursuivre vendredi, 103 777 bacheliers, soit 40,24 %, ont confirmé leurs choix, ajoute le ministère. Les préinscriptions et inscriptions définitives, au titre de l’année universitaire 2019-2020, ont débuté lundi dernier pour les nouveaux bacheliers, selon le calendrier établi par le ministère qui fixe au 12 septembre la clôture de l’opération.