Piscine privée à débordement, baignoire avec vue, lit king size: les premiers touristes étrangers attendus sur le sol thaïlandais après plus de 6 mois d'interdiction vont vivre une quarantaine cinq étoiles, mais ils devront se confronter à des règles de sécurité parmi les plus strictes au monde. Les autorités obligent les vacanciers étrangers, qui devraient arriver au compte-gouttes dans les prochaines semaines, à un isolement de 14 jours dans un hôtel spécialement agréé à Phuket (Sud) avant de pouvoir prolonger leur séjour dans le reste du pays. Deux tests de coronavirus, 28 prises de température, des médecins et agents de sécurité qui, depuis une «war room», scrutent les chambres 24 heures sur 24: pour être l'un des rares complexes de l'île autorisés à accueillir ces visiteurs atypiques.