L’association pour la protection et l’orientation du consommateur et son environnement (Apoce)est outrée par le maintien du prix de la datte à un taux élevé: « Il conviendrait d’avoir recours à l’importation afin de contrecarrer les effets de la spéculation sur les prix de ce produit», a-t-elle affirmé. Une mesure «borderline», selon les spécialistes, car elle s’oppose au cadre institutionnel prévoyant des barrières dissuasives pour l’importation de produits disponibles localement. L’Apoce propose de mener une guerre contre les spéculateurs et les relais intermédiaires qui se greffent à la filière dont la production a atteint 12 millions de quintaux en 2019 et dont les prix restent « stables » en dehors de toute logique. Il est à craindre, en outre, qu’avec le Ramadhan qui approche à grands pas, les spéculateurs ne redoublent de férocité.