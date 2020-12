Le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a assuré à Aïn Témouchent que le projet de création d'un quotidien public en langue amazighe est toujours d'actualité, soulignant qu'il y a «un réel engagement pour concrétiser ce projet». Assad a indiqué que le HCA a proposé au ministère de la Communication de créer un quotidien en langue amazighe. Selon Si El Hachemi Assad, «le projet a pris un peu de temps, mais cela est nécessaire pour aboutir à un projet mature, afin qu'on puisse garantir sa distribution et avoir un lectorat», ajoutant que «les consultations se poursuivent sur le mode de création d'un quotidien, sous format papier ou électronique». Le SG du HCA a valorisé les initiatives de création de journaux en langue amazighe menées dans plusieurs wilayas du pays. Le responsable a ajouté que la première étape du HCA est de former des journalistes en tamazight, faisant savoir qu'un premier pas a été fait et ce en collaboration avec l'agence Algérie Presse Service (APS) pour la formation depuis 2016 d'une équipe de traducteurs.