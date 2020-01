Un projet de convention est en préparation entre l’université Saâd Dahleb de Blida et celle du Colorado (USA) sur la Résilience des villes, suite aux séismes et autres catastrophes naturelles majeures, a-t-on appris, jeudi, auprès du professeur Houssam Nabil Mahmoud, maître assistant à l’université du Colorado.« L’université du Colorado se prépare à signer prochainement une convention avec l’université de Blida 1 Saâd Dahlab, qui portera sur les moyens de prévenir et de réduire les dégâts potentiels suite à des séismes, avec la résilience de la ville sinistrée », a indiqué le professeur Mahmoud, spécialisé en matière de résilience des communautés suite aux crises (séismes notamment).Le conférencier, qui intervenait à un workshop sur la « Résilience des communautés et infrastructures suite aux séismes et événements extrêmes », abrité par l’université de Blida 1, a signalé la « sélection de Blida, comme ville modèle pour la mise en œuvre de cette convention future ».« L’équipe de recherche (des deux universités sus-citées), désignée pour la réalisation de cette étude a déjà entamé la collecte des données sur la ville et ses infrastructures, de santé et éducatives notamment », a-t-il fait savoir, à ce propos. Cette convention future est prévue sous forme de recherches théoriques et appliquées.