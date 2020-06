La reprise des formations bénéficiant aux jeunes déscolarisés dans le cadre du projet «Forsa, école de la 2ème chance» est en cours de préparation en perspective de la levée du confinement sanitaire, selon un des responsables de l'association socioculturelle «Santé Sidi El-Houari» (SDH). Un effectif de 80 stagiaires est inscrit pour cette session de formation qui avait été interrompue en mars dernier en application du dispositif de prévention et de lutte contre le Covid-19, a précisé la vice-présidente de «SDH», Assia Brahimi, rappelant que «Forsa» entre dans le cadre du programme national d'Appui à l'adéquation formation-emploi-qualification (Afeq). Près de 160 jeunes ont déjà bénéficié d'un apprentissage de métier depuis le lancement de «Forsa» en juillet 2018, parmi six filières dispensées à l'école-chantier de «SDH» (menuiserie, maçonnerie et taille de pierre, forge et ferronnerie d'art, plomberie, électricité-bâtiment et couture).