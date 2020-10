Le Syndicat national des pharmaciens d'officines (Snapo) a révélé qu'à partir du 3 novembre 2020, «aucune prescription de ces médicaments ne sera autorisée avec une ordonnance ordinaire, mais une ordonnance à plusieurs copies de différentes couleurs avec un numéro de série». Les psychotropes soumis à des lois spécifiques et strictes et selon l'arrêté ministériel du 9 juillet 2015 et la circulaire du Journal officiel et en application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi 04-18, «il n'est pas autorisé de prescrire ces médicaments avec une ordonnance ordinaire, mais une ordonnance à plusieurs copies de différentes couleurs avec un numéro de série», comme le stipule la loi, note la source.