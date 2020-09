Des professionnels algériens de la santé mentale et l'Association nationale de protection du consommateur (Apoce) mettent en garde contre de potentiels troubles psychiques menaçant les enfants qui s'adonnent à des jeux vidéo du style Pubg, l'un des jeux vidéo les plus en vogue actuellement en Algérie. On parle de changements d'humeur et de tempérament. Des épisodes d'anxiété, irritabilité, agressivité et même de conduites suicidaires. Une psychologue clinicienne, vue par le quotidien arabophone Echorouk, montre du doigt le contenu jugé extrêmement violent de Pubg. L'Association nationale de protection du consommateur et de son environnement, Apoce, n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme.