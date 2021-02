La compagnie aérienne, Qatar Airways, a annoncé qu'elle opère trois vols par semaine vers l'Algérie. Ces vols entre Alger et Doha auront lieu chaque lundi, mercredi et vendredi. Qatar Airways opère également des vols vers plus de 120 destinations à travers le monde. Elle prévoit de desservir plus de 130 destinations d'ici la fin du mois de mars. Elle a renforcé ses vols vers plusieurs destinations en Afrique. Qatar Airways est «le premier transporteur international reliant l'Afrique à l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient et les Etats-Unis», selon son P-DG. «Alors que les voyages dans le monde reprennent en 2021, nous sommes impatients d'étendre davantage notre réseau et d'offrir plus de connexions vers et depuis l'Afrique», a affirmé le premier responsable de la compagnie qatarie, cité dans un communiqué.