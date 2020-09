En s'adaptant aux nouvelles normalités, la société de vente directe, Qnet a transformé sa convention biannuelle phare en un événement virtuel de grande envergure. La V-Convention de trois jours marque le 22e anniversaire de la création de la société Qnet et devait initialement se tenir en Malaisie. Compte tenu des mesures de sécurité sanitaire prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la convention a lancé son format virtuel attirant environ 200 000 participants représentant plus de 50 pays, comprenant l'Algérie. Au cours des dernières années, la V-Convention a attiré entre 15 000 et 20 000 participants du monde entier sur l'île de Penang en Malaisie, qui est son lieu d'accueil principal depuis 2013. Dans son format virtuel inaugural, baptisé The V- Convention Connect, les participants ont bénéficié d'une expérience enrichissante et immersive qui comprenait des programmes de formation, des lancements de produits, l'actualité de l'entreprise, un gros plan sur les success stories et même une cérémonie de reconnaissance en ligne pour les plus performants.