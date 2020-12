Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) dévoile chaque année les Etats où la population bénéficie de la meilleure qualité de vie. Pour cette année, l'Algérie est classée à la 91e place avec un score de 0,748, sur 189 pays. Comparativement à l'année dernière, l'Algérie a perdu 9 places dans le classement. En 2019, elle a été classée à la 82e place. Malgré ce recul, elle reste le pays maghrébin le mieux noté, avant la Tunisie qui arrive au 95e rang mondial, le Maroc à la 121e place et l'Egypte à la 116e place. La Norvège, la Suisse et l'Irlande (qui gagne une place cette année), arrivent en tête du classement des pays à l'Indice de développement humain le plus élevé. Première du palmarès, la Norvège brille surtout par son revenu national brut qui dépasse les 68.000 dollars par habitant. La Suisse, qui monte sur la deuxième marche du podium, se distingue quant à elle par son espérance de vie élevée, de 83,6 ans en moyenne, et par sa durée moyenne de scolarisation (13,4 ans).