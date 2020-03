On connaissait depuis des décennies la propension des épiciers, bouchers et autres marchands de pizzas à s’emparer de zones de stationnement, à peu de frais, avec des cageots, des chaises ou d’autres objets et cela en toute illégalité. Tant pis pour les contraintes occasionnées aux piétons, contraints de slalomer entre les voitures, notamment. Mais le sentiment d’impunité est tel que l’on voit, aujourd’hui, des résidents à Kouba (Maison de la Presse) badigeonner les bords de trottoir en rouge et blanc, pour signifier l’interdiction de stationner devant leur maison. Cette prérogative du secteur des travaux publics, de la wilaya ou de l’APC, est donc devenue celle de quiconque le veut. La preuve, le chemin vicinal depuis des années jouxtant le quartier Panorama à celui de Mer et soleil a fait l’objet d’un verrouillage avec deux portes en fer, à chacun des accès, sans qu’on sache qui a autorisé cette voie de fait !