Il devait pleuvoir, mais il fait beau. Le Centre national des prévisions météorologiques s'est trompé. Une activité orageuse était annoncée, et vous vous retrouvez sous un beau soleil d'hiver. Après tout, la météorologie est une science. Sa définition nous dit même qu'elle est consacrée à l'étude des phénomènes qui se produisent dans la troposphère, c'est-à-dire la couche de l'atmosphère la plus basse. Pourtant, les prévisions météorologiques ne s'avèrent pas toujours exactes. En effet, le Centre national des prévisions météorologiques a annulé, hier, le bulletin météorologique spécial (BMS) élaboré samedi et qui concernait des wilayas du Centre, de l'Est et de l'Ouest. L'annulation du BMS fait suite à «l'amélioration brusque de la situation météorologique», a précisé le Centre. L'activité orageuse, prévue initialement jusqu'à dimanche à 15h00, a pris fin à 10h30. Faut-il pour autant en conclure que les prévisions météorologiques ne sont pas fiables? Non, loin de là!