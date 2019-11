L’éclairage public est coûteux. Il représente 80% de la consommation énergétique dans chaque commune, selon un directeur de l’énergie et des mines de la wilaya d’Alger. Penser à la rationalisation est certes rentable économiquement, mais plonger des quartiers entiers dans le noir, c’est réellement faire des économies de bouts de chandelles, car il s’agit de la sécurité et le bien-être des citoyens ! Surtout que ces derniers s’acquittent régulièrement de leurs impôts. Que doivent faire les habitants de Haï El Binaa, dans la commune de Dély Brahim ? Sont-ils tenus d’organiser des sit-in ou cesser de payer les taxes d’habitation ? La question doit-être posée surtout que leur quartier est plongé totalement dans le noir depuis des jours malgré les nombreuses réclamations faites à la Sonelgaz. Cette société qui assure une mission de service public ne semble pas s’inquiéter outre mesure du mécontentement de sa clientèle et de l’image qu’elle offre. Cependant, cette insouciance des responsables de la Sonelgaz ne porte pas préjudice uniquement à la société, mais surtout à ses clients!