«On n'est jamais mieux servi que par soi-même». Ce proverbe semble méconnu chez nos représentants diplomatiques à l'étranger, censés promouvoir la «destination Algérie». Un rôle interprété à merveille par Alexander Stafford, député britannique du parti conservateur élu en 2019. Dans une tribune publiée sur le site Politics Home, Alexander Stafford a noté que «l'Algérie est en train de devenir un pays aux opportunités immenses pour le Royaume-Uni, s'imposant comme un acteur majeur au Moyen-Orient et en Afrique du Nord». Selon, Alexander Stafford, les parlementaires britanniques ont intérêt à soutenir un engagement britannique fort avec l'Algérie. D'autant, a-t-il plaidé, un «changement positif est en cours en Algérie, et il y a de quoi être excité d'un point de vue britannique». Aussi, a-t-il exhorté les opérateurs britanniques à investir en Algérie du fait qu'«il existe des opportunités pour les entreprises britanniques en termes de main-d'oeuvre qualifiée et dynamique, mais aussi d'un marché de consommation toujours plus sophistiqué».