Quatre plongeurs se sont immergés, hier, en mer Méditerranée pour un mois de plongée à 120 mètres de profondeur. L’expédition «Planète Méditerranée» a rejoint les abysses au large de Cassis, dans le sud-est de la France. Le but de l’expédition est de «montrer qu’il y a une Méditerranée encore très belle, des sortes de paradis perdus, d’oasis secrètes quand on a dépassé une certaine profondeur», avait expliqué mi-juin à l’AFP , l’un des plongeurs, le photographe Laurent Ballesta. «Il y a encore des animaux à décrire et à illustrer pour la première fois.» «Si plonger à de telles profondeurs est toujours un challenge, y séjourner est un fantasme, une utopie qui devient réalité»,

ajoute-t-il. Cette expédition a demandé 2 ans de préparation et mobilisé 20 professionnels. Elle pourra être suivie sur une série de blogs vidéo et donnera lieu à un film de 90 minutes diffusé sur la chaîne franco-allemande Arte.