Dans un communiqué rendu public, l'ambassade de Turquie en Algérie a annoncé la disponibilité de quatre vols spéciaux, opérés par le compagnie aérienne Turkish Airlines, au départ de l'Algérie vers Istanbul en décembre. Par ailleurs, ces vols sont programmés pour le 9, 16, 23 et 30 décembre, et sont destinés aux citoyens turcs et aux ressortissants algériens conjoints de citoyens turcs, ayant une mission en Turquie, ainsi qu'aux étudiants et ceux qui se rendent en Turquie pour les soins. L'ambassade a également indiqué que les personnes intéressées par ces quatre vols prévus, pouvaient acheter leurs billets auprès des bureaux de Turkish Airlines.