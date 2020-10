Annoncée en grande pompe, la plate-forme nationale des start-up devait être lancée, jeudi dernier. Mais à la grande surprise, le ministre délégué chargé des Start-up, Yacine El-Mehdi Oualid, annonce le report de cet «event» qui devait faire le «buzz». «Suite à des aléas indépendants de notre volonté, il y aura un retard dans le lancement de la plateforme», fait savoir le ministre sur sa page Facebook. Sauf que quelques heures plus tard, des images de cette plateforme fuitent à travers les réseaux sociaux, provoquant l'indignation des internautes puisqu'il semblerait que cette plateforme innovante soit produite sur...wordpress. Un CMS que n'importe quelle personne ayant quelques bases dans le codage peut faire en quelques heures, en y ajoutant un habillage gratuit et rapide qui n'a pas été fait sur ce site, qui, pis encore, n'est pas encore prêt! Si cela s'avérait juste, on sera face à un manque flagrant de professionnalisme. Un faux départ pour ce qui est censé représenter l'économie de demain.