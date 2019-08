La polémique enfle entre les présidents de la France et du Brésil après que ce dernier s’est ouvertement moqué du physique de l’épouse du président français, entraînant la ferme condamnation de ce dernier, a rapporté le site 20 minutes. Emmanuel Macron a réagi en affirmant que son homologue brésilien a tenu «des propos extraordinairement irrespectueux à l’égard» de Brigitte Macron. «Qu’est-ce que je peux vous dire ? C’est triste, mais c’est triste d’abord pour lui et pour les Brésiliens», a déclaré le président Macron, ajoutant : «Je pense que les Brésiliens qui sont un grand peuple ont un peu honte de voir ces comportements.» L’échange entre les deux présidents intervient alors que les relations entre la France et le Brésil se sont brutalement dégradées, ces derniers jours. Le 31 juillet, le président brésilien avait annulé une rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, en prétextant un rendez-vous chez le… coiffeur.