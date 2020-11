L'interrogation est de l'écrivain, romancier, critique littéraire et universitaire algérien Waciny Laredj. Dans une contribution au quotidien émirati «Alroeya», Waciny Laredj affirme que «ces toiles avaient été transférées vers le laboratoire du musée des Beaux-Arts d'Alger pour authentification après leur découverte en 2009 par un citoyen alors qu'il effectuait les travaux de fonçage d'un puits, dans la commune de Medrissa, située à 60 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Tiaret. Mais depuis, l'opinion publique est restée sans nouvelle de cette fameuse et inestimable découverte». Et l'auteur de soutenir que, selon certaines sources, l'un de ces tableaux aurait été envoyé en France vers 2015 pour subir des examens d'authentification et de certification par la fondation Picasso. «A-t-il été certifié? A-t-il été restitué à l'Algérie? A-t-il été écoulé dans les circuits informels? Que sont devenus les autres tableaux supposés appartenir à Pablo Picasso?», s'interroge l'universitaire algérien. Mystère et boule de gomme.