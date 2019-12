L’expérience de production et de développement de la culture des légumineuses dont, notamment les lentilles à travers la wilaya de Tlemcen, a donné lieu, au cours de la saison agricole de l’année écoulée, à des résultats probants, selon le directeur des services agricoles (DSA). Avec une superficie semée en lentilles de l’ordre de 300 hectares et une production totale de 4 200 quintaux, «ce résultat est motivant pour continuer à développer et étendre les superficies des légumineuses au niveau de la wilaya de Tlemcen à 340 hectares pour la prochaine campagne, dans le but de conforter la wilaya dans sa position de leader au niveau national dans la production des légumineuses», a souligné Yacheur Mohamed.