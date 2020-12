Une enquête destinée à évaluer les impacts de la crise sanitaire du Covid-19 sur les entreprises et les ménages sera lancée fin décembre et dont les premiers résultats seront disponibles, courant janvier prochain, a indiqué sur les ondes de la Radio nationale le ministre délégué chargé de la Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub.

Cette enquête sera lancée fin décembre en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (UN-CEA), afin d'évaluer l'impact de la crise sanitaire sur les entreprises et sur les ménages algériens. Elle concernera un échantillon de 15 000 ménages et 15 000 entreprises.

Ses premiers résultats sont attendus courant janvier. Une première évaluation des impacts de la crise sanitaire a été déjà avancée lors de la rencontre présidée par le Premier ministre avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques, et qui a permis la création d'une commission de sauvegarde chargée de prendre en charge les incidences de la pandémie de Covid-19 sur l'économie nationale.