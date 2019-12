La direction générale des forêts (DGF) a entamé une étude pour évaluer les ressources nationales en plantes aromatique et médicinales, en partenariat avec des centres de recherche. Cette étude est menée en collaboration avec des instituts et universités algériens à l’image du pôle universitaire de Tlemcen. L’Algérie compte actuellement quelque 3 000 variétés de plantes aromatiques et médicinales, dont

600 seulement sont utilisées. Une meilleure connaissance des vertus de ces plantes nous permet une exploitation optimale et raisonnée de nos ressources biologiques dans le but d’impulser un développement local pouvant améliorer les revenus des populations locales et de conserver au mieux notre biodiversité aussi bien forestière qu’agricole. Dans ce cadre, figurent des projets réalisés dans le Sud et les régions steppiques et qui ont donné des résultats encourageants, à l’image de celui de Djelfa où d’importantes quantités de géranium sont produites.