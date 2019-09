Scandaleux ! Lorsqu’un client se présente à une poste et que tout simplement il n’arrive pas à accomplir les opérations les plus anodines c’est qu’il y a un grave problème de fonctionnement. Jeudi dernier, un citoyen a dû passer une journée entière dans les bureaux de la poste pour envoyer ….un mandat. Au premier bureau, celui du square, c’est tout bonnement une pancarte qui l’accueille où l’absence totale de tous les imprimés est indiquée et de ce fait aucune opération ne pouvait être effectuée ! Au niveau de la poste des chèques postaux, ce n’est pas le manque de documents qui pose problème, mais les proposés aux guichets. Ces derniers font dans le passe-droit au vu et au su de tout le monde et gare à celui qui se plaint. Ce dernier a droit à des remarques désobligeantes. Une dame qui n’a cessé de rouspéter a fait l’objet d’un jeu «malsain». En effet, dès que son tour est arrivé, le préposé a cliqué rapidement sur son ordinateur pour passer au client suivant. En ce présentant pour réclamer, son ticket à la main, l’agent lui lance «au lieu de surveiller votre tour, vous étiez en train de tempêter à tort. Moi je ne traite plus votre opération, allez-y voir ailleurs» !