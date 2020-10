Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé que le cas des 635 marchés du pays, réalisés dans le passé et qui demeurent encore non exploités pour différentes raisons, sera tranché en 2021. La situation des marchés non exploités au niveau national «sera tranchée de concert avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et ce, à travers une solution sur la manière de les exploiter», a-t-il fait savoir. «L'Etat ne construira plus, à l'avenir, de marchés au niveau des wilayas», a souligné Rezig qui a appelé, ceux qui s'intéressent à ce domaine à investir dans ce créneau et de prendre l'initiative pour réaliser ce genre d'espaces et les exploiter. Le ministre a déclaré, à ce propos, que «des facilités leur seront accordées par les services de la wilaya avec, en prime, un accompagnement des services du commerce».