Certaines conséquences du changement climatique sur les océans et les régions glacées de la planète sont irréversibles, préviennent les scientifiques. Le rapport des experts climat de l’ONU (Giec) rendu public, hier, à Monaco, égrène une longue liste d’impacts dévastateurs, dont la montée des eaux. Les océans ont absorbé un quart des gaz à effet de serre et plus de 90% de la chaleur issue du changement climatique. Résultat: les mers de la planète bleue sont devenues plus chaudes, plus acides et moins salées, dévastant la Grande barrière de corail. Les phénomènes El Niño – feux de forêts, cyclones et épidémies– devraient être deux fois plus fréquents, même en cas de baisse des émissions de CO2. Outre une chute de 25% de la production poissonnière, le niveau des océans devrait augmenter de 43 centimètres environ d’ici 2100, dans un monde à +2°C, mais de 84 cm dans un monde à +3°C ou + 4°C, réchauffement vers lequel nous conduisent les tendances actuelles. Au XXIIe siècle, le rythme d’élévation du niveau des mers pourrait être 100 fois plus rapide. Les deux calottes glaciaires de la planète, en Antarctique et au Groenland, ont perdu en moyenne 430 milliards de tonnes chaque année depuis 2006, devenant la principale source de la hausse du niveau des océans.