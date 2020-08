Le directeur du centre Gamaleïa, qui a développé le premier vaccin au monde contre le Covid-19, a déclaré dans une interview à la chaîne Rossiya 1 que certains chercheurs de son établissement faisaient l'objet de tentatives de débauchage. Certains tentent d'acheter les scientifiques du Centre d'épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa, qui a développé le premier vaccin au monde contre le Covid-19, a déclaré son directeur, Alexandre Guintsbourg dans une interview accordée à la chaîne Rossiya 1. «Ils essaient, oui, mais ils n'y arriveront pas», a-t-il déclaré, sans pourtant préciser qui essaie exactement de débaucher les scientifiques du Centre. Selon lui, l'équipe travaille au Centre depuis 10 ans et «toute université américaine et européenne a de quoi envier cette assemblée de scientifiques».