La troisième édition du Festival international du couscous se tiendra du 21 au 24 décembre, avec la participation de chefs cuisiniers algériens et étrangers, a indiqué l'entreprise de production Chahra Prod, organisatrice de l'évènement. Cette manifestation consacrée à la préparation culinaire ancestrale du couscous, un des plats les plus populaires et connus d'Algérie et du Maghreb, sera diffusée sur différentes chaînes de télévision algériennes et sur les sites des réseaux sociaux, et ce dans le cadre de la prévention contre la pandémie de Covide-19. Dans ce cadre, le concours international du meilleur plat de couscous verra la participation de huit concurrents issus de la Tunisie, du Maroc, de la Palestine, du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de la Jordanie et du Mexique, en plus de l'Algérie. Est également programmé, un autre concours pour le meilleur plat de couscous pour les amateurs venus de nombreuses wilayas et un autre dédié aux talents du domaine de la gastronomie et à d'anciens participants de festivals internationaux.