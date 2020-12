Lors de son passage dans l'émission «LSA direct» du quotidien Le Soir d'Algérie, l'ancien ministre de la Communication, Abdelaziz Rahabi, a révélé être sur le point de lancer une nouvelle initiative, qui sera dans la continuité de la Conférence du dialogue national organisée en juillet 2019. «Il y a des initiatives en ce moment. Mais on préfère attendre que le président revienne. Ce qui me préoccupe le plus n'est pas autant la maladie du président que l'absence d'un accord politique global autour de la situation actuelle et comment sortir de la crise. C'est ce que nous avons essayé de faire à Aïn Bénian. Mais nous n'avons pas pu le faire de façon complète. La scène politique algérienne est très radicalisée. Il nous faut une convergence sur un projet démocratique, sans exclusion», affirme-t-il. L'objectif de cette initiative est, selon le diplomate, de trouver «un accord politique le plus large possible».